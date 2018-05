Med udgifter til aktivering og andre beskæftigelsesordninger på 13 milliarder kroner om året er Danmark et af de vestlige lande, der bruger suverænt flest penge på at hjælpe ledige og andre uden for arbejdsmarkedet i job.



Derfor har politikerne et ansvar for at sikre, at de forskellige tiltag rent faktisk nytter.



Sådan siger finansminister Kristian Jensen (V) til Jyllands-Posten forud for forhandlinger om en såkaldt forenkling af beskæftigelsesindsatsen.



"Det er spild af lediges tid og offentlige penge, hvis vi sender ledige i tilbud, som ikke rykker dem tættere på arbejde. Vi skal gøre det, som virker, og ikke sende folk rundt i et cirkus af nytteløse tiltag," siger han til avisen.



Konkret betyder det ifølge Kristian Jensen flere løntilskudsjob i private virksomheder og en kritisk gennemgang af forskellige uddannelsesordninger.



Nye analyser fra Finansministeriet viser, at private løntilskudsjob sammen med samtaler på jobcentrene er en god forretning for statskassen, fordi det får ledige i job, mens uddannelsestilbud som seks ugers jobrettet uddannelse og jobrotation er en decideret underskudsforretning.



"Vi skal i højere grad bruge privat løntilskud i beskæftigelsesindsatsen. Uddannelse skal ikke droppes som redskab, men det må ikke blive uddannelse for uddannelsens skyld. Vi er nødt til at se på, hvad der virker," siger Kristian Jensen til Jyllands-Posten.



Dansk Arbejdsgiverforening er helt enig i at målrette beskæftigelsesindsatsen mod private løntilskudsjob, mens LO kalder det både bagstræberisk og vækstdræbende.



"Det er noget vrøvl, at uddannelse ikke nytter. Det er ikke arbejdskraft, vi mangler, men kvalificeret arbejdskraft," siger LO-sekretær Ejner K. Holst.



Beskæftigelsesindsatsen bygger på politiske forlig, som blandt andet Socialdemokratiet er med i.



Det betyder, at regeringen skal have S med, og nedskæringer i uddannelsesindsatsen er udelukket, understreger arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen (S).



"Det bliver uden os. Jeg hopper ikke med på, at uddannelse ikke virker - uanset hvad regeringens analyser viser," siger han til Jyllands-Posten.



/ritzau/