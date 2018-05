Socialdemokratiet vil have staten til at skyde 20 mia. kr. i ny grøn fremtidsfond

Danmark skal igen være en grøn stormagt, lyder det bombastisk i en ny kampagne fra Socialdemokratiet. Og nu er oppositionens største parti på banen med deres bud på, hvordan vi de så vil få den ambition til at lykkes.



Som en centralt punkt på vejen dertil, bør den danske stat oprette en global grøn fremtidsfond og skyde 20 mia. kr. i den. Med investeringer over hele kloden skal fonden derefter fremme grønne og bæredygtige løsninger på verdens klimaproblemer.



"Som noget helt nyt vil oprette en grøn fremtidsfond, som skal sikre, at vi kan satse på fremtidens bæredygtige løsninger. Vi tror på energi," lyder det fra partiformand Mette Frederiksen, der netop nu præsenterer udspillet "Danmark skal igen være en grøn stormagt – en klima- og miljøpolitik der samler Danmark" i Kolding.



"20 milliarder danske kroner. Det er en størrelse, som vil give genlyd ude i verden og gøre en forskel, når det kommer til at udvikle nye teknologier," forsætter næstformand i partiet folketingsgruppe Dan Jørgensen.



Mener fond vil blive god forretning



Og selvom 20 mia. kr. er mange penge, er Socialdemokratiet overbevist om, at de vil tjene sig selv hjem igen. Med tiden skal den nemlig genere et afkast, som helt eller delvist betales som udbytte, og derfor vil transaktionen ikke påvirke den offentlige saldo negativt. Den vil tværtimod blive en god forretning for Danmark, lyder det.



"Vores udspil er fuldt finansieret, krone for krone. Den fond her påvirker altså ikke det økonomiske råderum," siger Dan Jørgensen og påpeger, staten blot skal hjælpe fonden i gang.



"Den danske stat skyder 20 mia. kr. ind som grundkapital, men herunder skal fonden være politisk uafhængig og operere på markedsvilkår,"



Socialdemokratiet vil give fonden til opgave at støtte udviklingen indenfor fire overordnede områder: Mere grøn energi til at dække klodens energibehov, lagring af energi, rent vand til den voksende befolkning og bæredygtig fødevareproduktion til hele kloden.



Projekterne skal være med både lang og kort tidshorisont og skabe muligheder for projekter, som traditionelle investorer finder for risikable at kaste sine penge i.



Derudover vil Socialdemokratiet have nedsat et internationalt advisory board til at rådgive fondens ledelse om strategien og investeringsbeslutninger. Advisory boardet skal efter planen bestå af medlemmer fra verdens største institutionelle investorer, virksomheder og forskere.