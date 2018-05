USA og Kina indleder vanskelige handelssamtaler

Den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, ankom torsdag til Beijing til forhandlinger om handel med repræsentanter for det regerende kommunistparti.



Hverken USA eller Kina tror på en hurtig løsning på stridighederne om handel mellem verdens to største økonomier.



Under sit to dages besøg i Kina skal Mnuchin og den amerikanske delegation forsøge at få løsnet knuden, som er opstået mellem de to lande, efter at Trump-administrationen har indført toldafgifter på 60 milliarder dollar på et bredt spektrum af kinesiske varer.



Kina har varslet, at det vil svare igen med samme mønt. Der har været udvekslet en del advarsler og trusler om indførelser af enorme toldafgifter.



En talskvinde for Kinas udenrigsministerium siger, at der ikke er mange chancer for, at der vil blive fundet løsninger ved de planlagte møder torsdag og fredag.



- Det er ikke realistisk at tro på løsninger i løbet af kun en forhandlingsrunde. Men vi tror på, at forhandlingerne kan være positive, så længe USA oprigtigt ønsker at løse de relevante spørgsmål, siger talskvinden, Hua Chunying, på en pressekonference.



Efter at det amerikanske team var ankommet Beijing udsendte præsident Donald Trump et tweet om, at han ser frem til at mødes med den kinesiske præsident, Xi Jinping, i nærmeste fremtid.



- Vi vil altid have et godt forhold, skriver Trump.



Ifølge avisen Financial Times har de to forhandlere udvekslet breve med hinanden over de seneste uger. Her har de diskuteret, hvordan Kina kan åbne mere for sin finansservicesektor og reducere kinesisk told på importerede biler.



/ritzau/Reuters