USA's forsvarsministerium forbyder Huawei og ZTE

Det amerikanske forsvarsministerium har forbudt salget af mobiltelefoner fra kinesiske Huawei og ZTE i butikker på og nær amerikanske militærbaser, hvor forsvarets medarbejdere handler. Forbuddet kommer på baggrund af bekymringer omkring sikkerheden ved brugen af mobiltelefoner fra de to producenter.



Det skriver Wall Street Journal onsdag.



"Mobiltelefoner fra Huawei og ZTE kan udgøre en uacceptabel risiko for forsvarets personel, information og mission. Set i lyset heraf ville det ikke være forsigtigt af forsvarsministeriet, hvis salget fortsatte," siger major i den amerikanske hær Dave Eastburn, der er talsmand for forsvarsministeriet i Pentagon.



Tiltaget er også en optrapning af den strid, som den amerikanske præsident Donald Trumps administration har indledt med de to kinesiske telekommunikationsproducenter. Embedsmænd i Washington har tidligere sagt, at det kinesiske styre i Beijing kunne beordre de to producenter til at hacke udstyr til at aflure eller afbryde kommunikationen. Det har begge producenter dog afvist.



Huawei er verdens tredjestørste producent af mobiltelefoner, men har ikke den store afsætning i USA. ZTE er derimod nummer fire på det amerikanske marked med en andel nær 10 pct., ifølge analysefirmaet IDC.



Pentagon har endnu ikke direkte opfordret forsvarets medarbejdere til ikke at købe produkter fra Huawei eller ZTE, men det kan komme på tale. Tidligere har forsvarsministeriet oplyst, at man overvejer soldaternes brug af fitness-appen Strava, der kan afsløre, hvor brugerne befinder sig. Dermed også, hvor amerikanske tropper befinder sig. Sidste år fortalte NATO desuden, at Rusland havde forsøgt at opnå informationer om NATO-soldaters gøren og laden via deres smartphones.