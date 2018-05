Danmark og andre landes rabatter på EU-budgettet skal udfases over en periode på fem år, når Storbritannien forlader EU.



Det foreslår EU-Kommissionen onsdag i et udspil til nyt langtidsbudget, der skal gælde fra 2021 til 2027.



"Storbritanniens udtræden af EU er en lejlighed til at tage hånd om det komplicerede system med rabatter og endda rabatter på rabatter," hedder det i EU-udspillet.



EU-Kommissionen vil derfor udfase de nuværende rabatter over en periode på fem år, hedder det.



Ud over Storbritannien får Tyskland, Holland, Østrig, Sverige og Danmark i dag rabatter på deres indbetalinger til EU-budgettet.



Danmark har dog samlet set betalt mere til finansiering af andre EU-landes rabatter, end værdien af den danske rabat udgør.



Samtidig skal det beløb, som EU-landene selv beholder ved opkrævning af told til EU-budgettet, sættes ned.



I dag må de beholde 20 procent af beløbet. Det skal ifølge planen sættes ned til 10 procent.



Større budget trods brexit





Udspillet til det kommende langtidsbudget, som EU-Kommissionen præsenterer onsdag, lægger op til et større budget på trods af den britiske exit.



Ifølge forslaget skal indbetalingerne til budgettet stige fra i dag 1,0 procent af EU-landenes samlede bruttonationalindkomst til 1,11 procent.



Det vil give blandt andet Danmark en stor ekstra regning.



Hvis udspillet ender med at blive vedtaget, vil det danske bidrag til EU's kasser stige med flere milliarder kroner om året.



Alt i alt lægger EU-Kommissionen op til et samlet budget på 1279 milliarder euro målt i løbende priser over den syvårige budgetperiode. Det er omkring 9550 milliarder kroner.



I den nuværende periode fra 2014 til 2020 er budgettet på knap 1000 milliarder euro eller 7500 milliarder kroner.



Men sådan en stigning er ikke, hvad Danmark ønsker.



Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil have EU-budgettet skåret ned, når et stort land som Storbritannien forlader samarbejdet.



"Et mindre EU bør betyde et mindre budget," skriver Lars Løkke Rasmussen på Twitter.



Danmark betaler i dag lidt under to procent af det samlede EU-budget.



Det er knap 20 milliarder kroner om året, hvilket svarer til Aarhus Kommunes budget.



Typisk vender omkring tre ud af fem kroner til EU tilbage til Danmark i form af støtteordninger.