Danskerne har igennem flere sæsoner kunnet se erhvervsmanden Tommy Ahlers investere i virksomheder i tv-serien "Løvens Hule" på DR.



Onsdag er han blevet udnævnt til uddannelses- og forskningsminister, og derfor træder han nu i baggrunden i virksomheder, hvor han er aktiv ejer.



Han bliver i stedet passiv investor, forklarer han til de fremmødte journalister, efter at han har fået overdraget ministeriet fra Søren Pind.



"I de virksomheder, hvor jeg er overrepræsenteret i bestyrelsen og har aktivt ejerskab, vil jeg opgive det aktive ejerskab og være fuldstændig passiv investor. De passive investeringer lægges i et holdingselskab, der er 100 procent ejet af mig, hvor jeg indsætter en administrerende direktør, så der er fuldstændig armslængde," siger han.



Tommy Ahlers meldte sig tirsdag aften ind i Venstre, som han ligeledes stiller op for ved næste folketingsvalg.