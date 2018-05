Indbetalingerne til EU's næste langsigtede budget skal stige fra 1,0 procent af EU-landenes samlede bruttonationalindkomst til 1,11 procent efter den britiske exit.



Det foreslår EU-Kommissionen i sit udspil til rammen for budgettet, der skal gælde fra 2021 til 2027.



EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, fremlægger onsdag forslaget i en tale i Europa-Parlamentet.



"Det er et rimeligt og ansvarligt forslag," siger Juncker.



Danmark får stor ekstra regning



Med sit udspil lægger EU-Kommissionen op til at give blandt andet Danmark en stor ekstra regning.



Hvis udspillet ender med at blive vedtaget, vil det danske bidrag til EU's kasser stige med flere milliarder kroner om året.



Alt i alt lægger EU-Kommissionen op til et samlet budget på 1135 milliarder euro målt i 2018-priser over den syvårige budgetperiode. Det er omkring 8500 milliarder kroner.



Sådan en stigning er ikke, hvad Danmark ønsker.



Danmark vil have EU-budgettet skåret ned, når et stort land som Storbritannien forlader samarbejdet.



/ritzau/