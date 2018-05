Kæmpe overraskelse i Løkkes kabale: Kendt iværksætter skal være minister

Glad for at byde Tommy @aahlers @EvaKjerHansen og @JakobEllemann velkommen på ministerholdet! Tre stærke profiler som jeg glæder mig til at arbejde endnu tættere sammen med. #dkpol -- Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 2. maj 2018

Eva Kjer Hansen (V), Jakob Ellemann (V) - og så en kæmpe overraskelse i form af iværksætteren og investoren Tommy Ahlers, der kommer helt udefra.Det er de nye ministre i statsminister Lars Løkke Rasmussens ministerrokade. Det afslører statsministeren på Twitter:Samtidig ligger der endnu en mega-overraskelse i, at fiskeri- og ligestillingsminister Karen Ellemann (V) stopper i regeringen sammen med uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), der begge meddelte i går, at de vil ud.Eva Kjer Hansen overtager Karen Ellemanns post, mens Jacob Ellemann bliver ny miljø- og fødevareminister efter Esben Lunde Larsen. Og så kommer altså den helt store overraskelse Tommy Ahlers, der sidder i regeringens disruptionråd, ind på Søren Pinds post som uddannelses- og forskningsminister.Ifølge Børsens oplysninger vil Tommy Ahlers også stille op til Folketinget til næste valg, og Karen Ellemann, der altså træder tilbage som minister, går efter posten som gruppeformand i Venstre med Løkkes velsignelse.Løkke præsenterer sine nye ministre for Dronningen på Amalienborg klokken 11.00, og de afgående ministre skal i afskedsaudiens klokken 12.30. Og Søren Pind siger velkommen til Tommy Ahlers i uddannelses- og forskningsministeriet kl 13.30, mens stafetten bliver givet videre klokken 13.30 i miljø- og fødevareministeriet 14.15. Endelig er der overdragelse fra Karen Ellemann til Eva Kjer Hansen kl. 15.00Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) indtræder som medlem af regeringens økonomiudvalg, som herefter består af finansministeren, erhvervsministeren, økonomi- og indenrigsministeren samt beskæftigelsesministeren. Venstres gruppeformand, Søren Gade, sagde tidligere på dagen, at han forventer, at Venstre skal vælge ny gruppeformand allerede i morgen.Ingen større overraskelse, for Gade har tidligere varslet, at han stopper senest i forbindelse med Venstres sommergruppemøde, fordi han vil forsøge at blive valgt til Europa-Parlamentet.Og også, at han stiller sin gruppeformandspost til rådighed før tid, hvis der skulle komme en ministerrokade.