Gade: Venstre skal vælge ny gruppeformand torsdag

Venstres gruppeformand, Søren Gade, oplyser i en sms til TV2 News, at han forventer, at Venstre skal vælge ny gruppeformand i morgen, torsdag.



Gade har tidligere meddelt, at han stopper senest i forbindelse med Venstres sommergruppemøde, da han vil forsøge at blive valgt til Europa-Parlamentet.



Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er på vej med en ministerrokade onsdag, efter at både uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har meddelt, at de stopper.



I februar meddelte Søren Gade, at han er klar til at afgive sin post som gruppeformand i forbindelse med en eventuel ministerrokade.



Og det kommer altså også til at ske, står det klart ifølge TV2 News.



- Det er klart, at når jeg ikke stiller op til næste folketingsvalg, så er det vigtigt, at gruppeformandsposten er besat af en, som er fuldt engageret frem mod valget, og som også selv har sit mandat på spil, har Søren Gade tidligere forklaret til Ritzau.



22. marts bekræftede Venstre i Nordjylland, at Søren Gade er valgt som kandidat. Han bliver ikke partiets nationale spidskandidat i forbindelse med Europa-Parlamentet.



Valget til Europa-Parlamentet holdes i maj 2019. Det næste folketingsvalg skal holdes senest 17. juni 2019.



Søren Gade var forsvarsminister fra 2004 til 2010. Siden folketingsvalget i 2015 har han været gruppeformand for Venstre på Christiansborg.



Ved folketingsvalget i 2015 fik han 28.916 personlige stemmer.



På landsplan var han dermed kun overgået af Kristian Thulesen Dahl (DF), Helle Thorning-Schmidt (S), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og partifællen Lars Løkke Rasmussen.



