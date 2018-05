Parlamentarikere i Storbritannien vil tvinge Facebooks øverste chef, Mark Zuckerberg, til at møde op i et parlamentsudvalg for at blive udspurgt af medlemmerne.



De har tidligere bedt ham komme, men han har afvist. I stedet har han sendt en anden af Facebookcheferne - Mike Schroepfer - der i april blev udspurgt i fire timer.



Nu siger udvalget for digital, kultur, medier og sport, at det stadig ønsker at se Zuckerberg.



Og hvis han ikke kommer frivilligt, så vil udvalget benytte sin magt og sikre, at han møder op i udvalget, næste gang han sætter sine fødder på britisk jord.



Damian Collins, udvalgets formand, siger, at det bedste vil være, hvis Zuckerberg kan møde op i udvalget den 24. maj. Collins siger, at udvalget efter mødet med Schroepfer stadig har 39 ubesvarede spørgsmål.



- Mr. Zuckerberg er normalt ikke underlagt det britiske parlaments jurisdiktion, men det vil han være, næste gang han rejser ind i vort land, siger Collins i en erklæring.



- Vi håber, at han vil svare positivt på vor anmodning, men gør han ikke det, vil udvalget formelt sikre, at han indkaldes, næste gang han kommer til Storbritannien.



Avisen The Independent citerer Collins for at sige, at der er forlydender om, at Zuckerberg kommer til Europa i slutningen af maj.



Zuckerberg blev for nylig udspurgt i den amerikanske kongres af udvalg i såvel Senatet som i Repræsentanternes Hus.



Facebook-chefen blev spurgt om, hvordan det sociale netværk, som han selv har grundlagt, behandler og sikrer alle de data, som Facebook har om brugere af netværket verden over.



Det er skandalen om firmaet Cambridge Analytica, der via Facebook fik informationer om mange millioner brugere, som har udløst interessen for at få Zuckerberg til at fortælle om sin virksomhed i parlamentariske udvalg.



/ritzau/Reuters