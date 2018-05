Anklager sender lang liste med Rusland-spørgsmål til Trump

Relateret indhold Tilføj søgeagent Donald Trump Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Personer Donald Trump

Den amerikanske præsidents advokater får nok at se til den kommende tid.



De har modtaget næsten 50 spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen af Ruslands indblanding i det amerikanske valg i 2016, skriver The New York Times, som har fremskaffet listen med spørgsmålene.



Det er Robert Mueller, der er udpeget af det amerikanske justitsministerium som særlig anklager i sagen, som har sendt spørgsmålene til Trump.



Listen med spørgsmål går lige fra Donald Trumps begrundelse for at fyre FBI-direktør James Comey for et år siden til de kontakter, der var til russere under Trumps kampagne.



Selv om Robert Muellers folk over for Trumps advokater har indikeret, at præsidenten ikke er et mål i undersøgelsen, så er de interesserede i, om Trumps handlinger kan tolkes som hindring af rettens gang.



Derfor vil de interviewe ham om flere episoder. Hans advokater ser helst, at undersøgelsen ophører snarest muligt, men der er ikke enighed om, hvordan det kan komme i stand.



Spørgsmålene går også på, hvorvidt Trumps kampagne på nogen måde koordinerede med Kreml.



På listen med spørgsmål fremgår det blandt andet, at Mueller vil høre Trump om, hvad han vidste om forbindelserne mellem hans kampagnemedarbejdere, herunder Trumps tidligere rådgiver Paul Manafort, og Rusland.



Paul Manafort var kampagneleder for Trump under det amerikanske valg i 2016. Mueller har rettet flere anklager mod Manafort, men ingen af dem har været for forbrydelser forbundet med Ruslands indblanding i valget.



Manafort har desuden benægtet at have haft noget med sagen at gøre.



