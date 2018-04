Forældre kan fordoble børneopsparing til 6000 kroner om året

Børn bliver bedre begunstiget, fordi deres forældre og bedsteforældre i år kan placere dobbelt så meget som før på en børneopsparing. Loftet over indskuddet hæves til 6000 kroner årligt mod 3000 kroner før.



Det oplyser skatteminister Karsten Lauritzen (V).



"Vi vil gerne tilskynde forældre til at spare op til deres børn. Og give dem en hjælpende hånd til en udbetaling på en lejlighed eller en bil. Måske et studieophold," siger Karsten Lauritzen.



"Det er sundt at spare en del af sin indtægt op. Og hvad er smukkere end at spare op til sine børn eller børnebørn?"



Forleden vedtog regeringen og Dansk Folkeparti i Folketinget at fordoble beløbet. Det aftalte partierne i årets finanslov.



Der må maksimalt puttes 72.000 kroner ind på børneopsparing. Før var loftet 36.000 kroner.



Med lav rente er der ikke det store afkast. Lokker I ikke folk i tvivlsomme projekter?



"Renten er lav nu. Men den kan hurtigt ændre sig. En række banker giver en ganske høj rente på en børneopsparing. Pengene indbetales i dag, men udbetales normalt først om 18 år, i nogle tilfælde 21 år," siger Karsten Lauritzen.



Børneopsparingen begyndte i 1972. I 1999 blev det samlede indskud hævet til 36.000 kroner. Men det er første gang, at politikerne ændrer beløbet, som årligt kan indskydes på ordningen.



Er ordningen ikke socialt skæv til fordel for de velstillede?



"Det er jo rigtigt. Men vi kan ikke lave al lovgivning efter, at nogle ikke har råd," siger Karsten Lauritzen.



På børneopsparinger er renter og afkast skattefri. De oprettes af forældre, bedsteforældre og oldeforældre. Hvert barn må kun have én børneopsparing. Den løber mindst syv år. Pengene er bundet, indtil barnet fylder 14 år.



Barnet skal senest hæve børneopsparingen, når det fylder 21 år.



