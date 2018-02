Regeringen vil indføre stopprøve i 0. klasse i udvalgte områder, erfarer TV2. Det er en del af regeringens ghettoudspil, som præsenteres torsdag.



Eleverne får flere forsøg til at bestå prøven, men de kan risikere at skulle gå et år om, skriver TV2.



Ifølge TV2's oplysninger omfatter tiltaget skoler, hvor en vis del af eleverne kommer fra socialt belastede boligområder. Det er både folkeskoler samt privat- og friskoler, som er omfattet.



Ghettoudspillet "Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030" præsenteres i Mjølnerparken i København.



Hele otte ministre vil være med til at præsentere udspillet. I spidsen står statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).



Netop Løkke sagde i sin nytårstale, at regeringens mål er at afvikle ghettoer helt.



/ritzau/