Har det en effekt, at VLAK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti har indført et loft over kontanthjælpen og en såkaldt 225-timers-regel for kontanthjælpsmodtagere?



Ja, er svaret, hvis man skal tro en ny analyse fra Beskæftigelsesministeriet.



Analysen er den første, som er renset for konjunkturer og øvrige lovændringer. Dermed er der tale om den første rene effektmåling af jobreformens fase et, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).



- Nogle oppositionspartier har betvivlet, at reformen havde en effekt. Eller at effekten måske var direkte negativ i forhold til at få folk i arbejde. Den diskussion må stoppe nu, siger Troels Lund Poulsen.



I gennemsnit er kontanthjælpsforløbene ifølge analysen blevet forkortet med 3,4 dage som følge af reformen.



Før reformen varede et gennemsnitligt kontanthjælpsforløb et år og knap seks dage, mens det efter reformen varer et år og to dage.



Ifølge analysen er knap 600 såkaldte fuldtidspersoner kommet i job eller uddannelse som følge af jobreformens fase et.



Spørgsmål: Kontanthjælpsforløbene varer fortsat over et år, og der er kun skåret 3,4 dage af dem ifølge analysen. Det er en procentvis meget lille ændring. Hvorfor er det vigtigt?



- Det er vigtigt at kunne sige, at reformen har en effekt. Og det skyldes ikke de gode konjunkturer. Effekten ville også være der, hvis det havde været lavkonjunktur, siger Troels Lund Poulsen og tilføjer:



- Dybest set glæder jeg mig over, at flest muligt bliver en del af det danske arbejdsmarked som følge af 225-timers reglen og kontanthjælpsloftet.



Spørgsmål: Men hvis man ser på de konkrete tal, så er kontanthjælpsforløbene kun blevet forkortet med 3,4 dage. Det er vel en ret lille effekt?



- For mig er det afgørende, at det har en effekt. For det har vi brugt uendeligt mange samråd på at diskutere. Her har oppositionen sagt, at det ikke havde nogen effekt, snarere tværtimod. Nu kan vi sætte to streger under, at det har en effekt.



Spørgsmål: Men vil du sige, at det er en stor effekt?



- Det siger sig selv, at effekten ikke slår bunden ud af det danske arbejdsmarked. Men for mig handler det her også om ret og rimelighed, og hvilke krav vi stiller til dem, der får en passiv ydelse.



Spørgsmål: Nogle oppositionspartier mener, at effekten af reformen er købt med en øget usikkerhed for arbejdsløse og danskere, der frygter, at de kan blive arbejdsløse. Synes du, usikkerheden står mål med den effekt, man har fået?



- Ja, det synes jeg bestemt. En ting handler om effekten. Noget andet er, hvad der er politisk rimeligt. Vi synes, der skal være en forskel mellem at være på arbejdsmarkedet eller at være på passiv overførsel.



- Der må man sige, at vi har gjort det mere attraktivt at tage et job på et tidspunkt, hvor der aldrig har været så stort behov for, at folk stiller sig til rådighed for arbejdsmarkedet. Så jeg står fuldt og helt på mål for effekten, siger Troels Lund Poulsen.



/ritzau/