Hvis en person på kontanthjælp flytter til et af boligområderne på regeringens ghettoliste, skal de have mindre i ydelse.



Det bliver et af elementerne i regeringens ghettopakke, erfarer TV2.



Samtidig skal kommuner forbydes at henvise kontanthjælpsmodtagere til boligområderne på listen.



Regeringens ghettoliste består af boligområder, der opfylder tre af fem kriterier. Kriterierne omhandler etnisk baggrund, beskæftigelse, uddannelsesniveau, indkomst og historik med kriminalitet.



Den samlede ghettopakke præsenteres torsdag.



Inden da står det klart, at den vil indeholde et forslag om dobbelt straf for forbrydelser begået i særlige områder.



Samtidig skal det gøres nemmere for boligselskaber at smide lejere ud, der begår "utryghedsskabende kriminalitet" i en kilometers radius af pågældende bolig.



/ritzau/