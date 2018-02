Forhandlingerne om nye overenskomster for knap 750.000 ansatte i kommuner, regioner og staten er brudt sammen.



Og det er ikke godt, lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i tirsdagens spørgetime med statsministeren.



- Jeg skal meget beklage, at der ikke endnu er en aftale, siger Løkke.



Det er Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, der vil høre Løkkes holdning til situationen.



- Jeg håber, at det lykkes at lave en aftale, så der undgås en konflikt. Ingen har interesse i en konflikt, siger Løkke.



/ritzau/