Som en del af det kommende ghettoudspil præsenterer regeringen to forslag, der sætter ind over for kriminelle lejere i boligselskaber.



Dels skal boligselskaber have mulighed for at sige nej til at udleje en bolig, hvis en lejer har begået visse typer af kriminalitet de seneste fem år. Dels skal det blive lettere at sætte kriminelle lejere på gaden.



Det skriver Politiken og TV2.



Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ærgrer sig på Facebook over, at der er "meget lange domstolsforløb", hvor boligselskaber, som reglerne er i dag, kæmper med at få smidt kriminelle ud.



- Nu bliver reglerne enkle: Får du en ubetinget fængselsstraf for utryghedsskabende kriminalitet begået inden for en kilometer fra din bolig, så kan du blive udsat af din bolig, skriver justitsministeren.



Han forventer, at det med det nye regelsæt bliver meget mere enkelt at træffe en afgørelse om udsættelse i fogedretten. Med forslaget kan boligselskaberne forlange at se en straffeattest på alle medlemmer af husstanden, før de udlejer en bolig.



Ifølge Pape er det redskaber, som boligselskaberne selv har efterspurgt.



- Vi kan ikke leve med, at hårdkogte kriminelle spreder utryghed i de udsatte boligområder. Det handler i sidste ende om de lovlydige beboere. Det er dem, vi skal hjælpe, skriver justitsministeren.



Allerede nu er det muligt at sætte kriminelle lejere på gaden.



Det samlede ghettoudspil præsenteres torsdag.



På forhånd har justitsministeren desuden foreslået, at der skal kunne gives dobbelt straf til personer, der udøver kriminalitet i et ghettoområde. Det skal ske ved at give politiet mulighed for at oprette skærpede strafzoner.



