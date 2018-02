Frygt for handelskrig bringer kinesisk topøkonom til USA

Kinas præsidents, Xi Jinpings, økonomiske toprådgiver besøger tirsdag Washington for at diskutere økonomiske forhold og komme mulige handelskrige i forkøbet.



Det skriver Financial Times.



Den kinesiske topøkonom Liu He kan forvente en kølig velkomst, når han tirsdag ankommer i Washington. Trump-regeringen planlægger at lægge en hård kurs for at komme USA's handelsunderskud med Kina til livs.



- Vi har udviklet et godt forhold til Kina, bortset fra det faktum, at de i lang tid har slagtet os i forhold til handel. Slagtet os, fuldstændig slagtet USAs handel. Jeg kan lide og respekterer præsident Xi, men vi bliver nødt til at udligne handelsbalancen, siger USA's præsident, Donald Trump, ifølge Financial Times.



Hvis USA som forventet vil forbedre handelsbalancen ved at indføre told på import af stål og aluminium og lignende tiltag, kan det kan føre til hævnaktioner mod amerikanske virksomheder i Kina, frygter landbrugs- og erhvervsindustrien.



Liu He skal være i USA indtil lørdag, hvor han blandt andet skal mødes med præsident Donald Trump, cheføkonomisk rådgiver Gary Cohn og finansminister Steven Mnuchin.



/ritzau/FINANS