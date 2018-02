FAKTA

Tysklands konservative har på en partikongres i Berlin vedtaget at støtte forbundskansler Angela Merkels koalitionsaftale med de tyske socialdemokrater i SPD.



Kun 27 ud af de 975 delegerede på konferencen stemte imod partnerskabet med SPD.



Dermed er Merkel tæt på at kunne indlede sin fjerde regeringsperiode som forbundskansler.



CDU-kongressen i Berlin finder sted, efter at Merkel har bekræftet, at den nye koalition bliver præget af yngre ministre og mere fornyelse.



Også SPD's medlemmer skal ved en urafstemning sige ja eller nej til den nye storkoalition. Resultatet af denne afstemning ventes klar 3. marts.



Det er dog langt fra sikkert, at SPD's medlemmer vil stemme ja til den kommende storkoalition.



Koalitionsaftalen er også indgået med CDU's søsterparti i Bayern, CSU.



Merkel bekræftede søndag, at Peter Altmaier bliver økonomiminister, og Ursula von der Leyen bliver på posten som forsvarsminister. Det var på forhånd ventet, at de to ville sætte sig på disse to poster.



En af hendes konservative kritikere i partiet Jens Spahn bliver ligeledes en del af den kommende regering. Han får posten som sundhedsminister, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.



- Det var min opgave at præsentere et tableau af mennesker, der er fremtidsorienterede, og som tilbyder en god blanding af erfaring og nye ansigter, siger Merkel.



Jens Spahn har været fortaler for en mere konservativ profil i CDU i stedet for Merkels midtersøgende vej.



/ritzau/Reuters