Ruslands præsident, Vladimir Putin, har givet ordre til en daglig "humanitær pause" i det østlige Ghouta i Syrien, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.



- De daglige pauser fra klokken 9.00 til 14.00 vil begynde den 27. februar, siger den russiske forsvarsminister, Sergej Shoigu, som tilføjer, at der vil blive oprettet en humanitær korridor til evakuering af civile i området.



En række FN-organisationer står klar til at levere nødhjælp, der kan redde liv, og evakuere svært sårede fra Østghouta.



Området kontrolleres af oprørere og har været under intense bombardementer. Over 500 er dræbt under den seneste uges angreb.



