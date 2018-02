Britisk Labour-leder vil forhandle ny toldunion med EU

Den britiske oppositionsleder Jeremy Corbyn siger i en tale, at han ønsker, at Storbritannien skal forhandle en ny toldunion med EU på plads for at sikre toldfri handel, efter briterne forlader EU.



"Labour vil forsøge at forhandle en ny omfattende toldunion mellem Storbritannien og EU for at sikre, at der ikke er told over for Europa og for at hjælpe med til at undgå i det hele taget en hård grænse i Nordirland," siger han.



Nordirlands grænse vil med britisk udtræden af EU være den eneste britiske landegrænse til et EU-land, nemlig republikken Nordirland. Det fortæller han på årsmødet i Coventry for britisk industri.



EU er en vigtig komponent i Langfredagsaftalen fra 1998, der stoppede den blodige konflikt i Nordirland mellem nationalister og republikanere.



Skilsmisseaftale senest i oktober



Den konservative premierminister Theresa May skal senest i oktober have indgået en skilsmisseaftale med EU, men hun er under pres i sit eget part. En proeuropæisk fløj hos de konservative lægger sig tæt op af de idéer, som Corbyn formulerer mandag.



May har tidligere udelukket en toldunion med EU.



Corbyn, siger, han respekterer resultatet af folkeafstemning om britisk exit fra EU.



Men 20 måneder efter afstemningen forstår resten af landet ikke, hvad det er, den konservative regering vil foretage sig ved brexit, mener han.



Storbritannien må ikke klare dårligere



Han betoner i sin tale i Coventry, at brexit ikke må betyde, at Storbritannien kommer til at klare sig dårligere.



Det gælder i forhandlinger med EU om at sikre sig den bedste aftale for arbejdspladser og økonomien.



Hvis Labour kommer til regeringsmagten, vil han straks sørge for at garantere EU-borgeres rettigheder i Storbritannien.



Briterne vil fortsat stå sammen med EU om klimapolitik, fastslår han.



/ritzau/Reuters