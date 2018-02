Storbritanniens forventninger til sine fremtidige forhold til EU bygger stadig på ren illusion.



Det er meldingen fra EU-præsident Donald Tusk efter et uformelt topmøde i Bruxelles for de 27 lande, der bliver i EU.



"Jeg er glad for, at den britiske regering nærmer sig en mere detaljeret position," siger Donald Tusk.



"Men hvis medierapporterne er rigtige, er jeg bange for, at den britiske position i dag er baseret på ren illusion," siger han.



Så er kage-filosofien stadig i live, lyder det fra EU-præsidenten.



