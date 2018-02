Løhde til lønmodtagerne: I vil kun tage og ikke give

Lønmodtagerne er alt for aggressive i deres forhandlingsmetoder.Det mener Sophie Løhde (V), minister for offentlig innovation, efter at forhandlingerne om en ny overenskomst for de statslige ansatte fredag er brudt sammen. "Vi vil meget gerne forhandle om de krav, lønmodtagerne har, men det handler jo om at give og tage. Men de er mest optaget af at tage og ikke give," siger hun til TV2 News.Årsagen til forhandlingsnedbruddet er blandt andet, at parterne ikke kan blive enige om, hvor store lønstigninger politibetjente, gymnasielærere, skattemedarbejdere og ansatte i ministerier skal have i de kommende tre år.Fra lønmodtagersiden holder man fast i, at de offentligt ansatte også skal have del af det opsving, som Danmarks økonomi har nydt godt af de senere år."Vi er sådan set indstillet på, at de offentlige ansatte skal stige i løn, men så skal man altså møde op ved forhandlingsbordet.""Vi havde indkaldt til forhandlingsmøde i dag (fredag, red.), men vi kunne konstatere, at ingen mødte op," siger ministeren til TV2 News og tilføjer:"Min dør står åben, så jeg vil opfordre de faglige organisationer til at sætte sig ved forhandlingsbordet."28. februar er det muligt for parterne at sende første varsel om strejke eller lockout, der er arbejdsgivernes mulighed for at sende ansatte hjem uden løn.Parterne forhandlede i næsten syv døgn, før forhandlingerne altså brød sammen fredag eftermiddag.En anden tvist i forhandlingerne er lærernes arbejdstid. Lige nu er den reguleret af en lov som følge af et politisk indgreb efter en længerevarende konflikt i 2013.Men organisationer på tværs af stat, kommuner og regioner har gjort det klart, at de bakker op om krav fra lærerne om en ny arbejdstidsaftale./ritzau/