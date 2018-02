Kommentator: Løkkes tweet til Trump er et utidigt mediestunt

Relateret indhold Artikler

Det er et mediestunt, når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i et tweet opfordrer USA's præsident, Donald Trump, til at følge unges krav om våbenkontrol efter et skyderi på en skole i delstaten Florida i sidste uge, hvor 17 mennesker blev dræbt.



Det mener politisk kommentator Hans Engell. Han kalder tweetet "utidigt".



- Det er en højst besynderlig måde at udøve diplomatisk virksomhed på. En dansk statsminister blander sig i en meget følelsesladet diskussion. Her taler vi om en intern sag i USA, hvor tragisk den end er, siger Hans Engell.



Løkkes tweet blev udsendt onsdag klokken 22.05 på engelsk:



- Tillad mig at komme med et dansk perspektiv. Lyt til kravene fra ungdommen, som kræver våbenkontrol. Accepter ikke verdensrekorden i skoleskyderier. Gør USA stort og sikkert igen, skriver han.



Sagen er anderledes, hvis Løkke kommenterer en Nato-sag eller forholdet mellem USA og Danmark, mener Hans Engell.



- Det ville være utidigt, hvis andre landes statsoverhoveder blandede sig i rent interne diskussioner i Danmark. Jeg forstår simpelt hen ikke, hvad Løkke har gang i, siger Hans Engell.



- At Trump bruger og misbruger Twitter og Facebook og ikke kan holde fingrene væk fra mobiltelefonen, betyder jo ikke, at andre stats- og regeringsledere skal gøre det samme.



Spørgsmål: - Skader det forholdet mellem USA og Danmark?



- Nej. Det tror jeg ikke. Det dansk-amerikanske forhold er så stærkt. Det er helt uafhængigt af, om Løkke er statsminister i Danmark, og Trump er præsident i USA, siger Hans Engell:



- Det bygger på en helt anden historie og helt andre stærke bånd. Sagen er mere et mediestunt end en reel politisk tilkendegivelse. Hvis han havde relevante synspunkter, så gik han via de normale diplomatiske kanaler.



