Mueller har flere anklager mod Trumps tidligere rådgivere

Yderligere anklager mod Paul Manafort og Rick Gates er blevet indgivet for retten fortroligt i kriminalsagen mod de to tidligere Trump-rådgivere. Det viser et retsdokument, som nyhedsbureauet Reuters har set.



Manafort og Gates var rådgivere for USA's præsident, Donald Trump, under hans valgkamp forrige år. Manafort var i en periode kampagnechef.



Særlig anklager Robert Mueller afslørede sidste fredag, at hans hold, der undersøger Trump-kampagnens mulige forbindelser til Rusland, havde fundet flere "kriminelle handlinger".



De nye anklager mod Manafort handler om "banksvindel og planer om banksvindel". Det skal være foregået i forbindelse med lån i hans ejendom i Fairfax i delstaten Virginia.



Det fremgår ikke af det retsdokument, som Reuters har set, præcis hvad anklagerne mod Manafort og Gates går på.



/ritzau/Reuters