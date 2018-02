Britiske konservative kræver rent brud med EU

Over 60 konservative britiske parlamentsmedlemmer har skrevet til premierminister Theresa May og krævet et hurtigt, rent brud med Den Europæiske Union.



Dermed har de lagt regeringslederen under øget pres op til regeringens drøftelser om briternes forhandlingsposition over for Bruxelles.



Medlemmer af Den Europæiske Researchgruppe har skærpet deres krav om, at Storbritannien anlægger en hårdere linje over for EU op til briternes udtræden. Landet har været med i EU lige så længe som Danmark - 45 år.



Brevet føjer sig til en i forvejen splittet og ophidset debat om Storbritanniens fremtidige forhold til EU.



May mødes torsdag med sine nøgleministre på premierministerens landsted Chequers. Her vil de forsøge at finde frem til en endelig version af regeringens holdning til de måske vanskeligste spørgsmål. Det handler om en overgangsfase og en endelig aftale med Bruxelles.



De 62 parlamentsmedlemmer udgør mindre end en femtedel af den samlede konservative gruppe.



Den britiske premierminister siger selv op til drøftelserne, at EU-borgere, som bor i Storbritannien i dag, skal have mulighed for at blive. Hun ønsker et system, hvor de let kan lade sig registrere.



Tilhængerne af et hurtigt brud frygter blandt andet, at forskellige overgangsordninger kan svække det stærke finansielle center i London City.



Storbritannien træder ud af EU om lidt over et år. Landets store politiske aviser er enige om, at beslutningen ikke står til at ændre. Men med en splittet regering mener nogle EU-tilhængere, at de stadig har en chance for at få landet til at ændre kurs.



Blandt andet har et nyt proeuropæisk politisk parti, der er inspireret af Frankrigs præsident, Emmanuel Macrons vej til magten, iværksat en kampagne, som har til formål at få stoppet brexit.



Fornyelsespartiet, som blev stiftet sidste år, siger, at det vil forsøge at få udløst en ny national debat om brexit. Partiet mener, at de store politiske partier har mistet fornemmelsen for vælgernes synspunkter, og at mange føler sig svigtet af den politiske elite.



