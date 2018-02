Erfaren dansker får toppost i EU-Kommissionen

Der rykkes rundt på topposterne i EU-Kommissionens embedsværk, og et topjob er tilfaldet en dansker.



Det drejer sig om Pia Ahrenkilde, som bliver en af de fire øverste chefer i kommissionen og får jobbet som fungerende vicegeneralsekretær.



Desuden bliver tyske Martin Selmayr den øverste chef for kommissionen som generalsekretær og bliver dermed ansvarlig for den 54-årige dansker. Han sætter sig i stolen som den blot syvende generalsekretær siden 1958.



Det oplyser EU-Kommissionen.



Pia Ahrenkilde går fra en direktørstilling i kommissionen, hvor hun havde ansvar for repræsentation i EU's medlemslande.



Det bliver en erfaren kvinde, der sætter sig i stolen. Pia Ahrenkilde har arbejdet for unionen siden 1990.



Spanske Clara Martinez Alberola og polsk-britiske Richard Szostak bliver også en del af den øverste ledelse som henholdsvis kabinetschef og vicekabinetschef.



/ritzau/