Medie: Briter har hemmelig trussel i brexit-forhandlinger

I al hemmelighed arbejder den britiske premierminister Theresa May og hendes hold af embedsmænd på en plan, der skal tvinge EU til at give Storbritannien den handelsaftale, man ønsker. Det skriver Bloomberg.



Planen går ifølge mediet ud på, at Storbritannien vil tilbageholde milliarder af pund til EU i forbindelse med brexit, hvis ikke aftalen lander som ønsket.



"Enten giver EU os en handelsaftale eller også får de slet ingen penge," siger Iain Duncan Smith, den tidligere leder af Mays konservative parti til Bloomberg og tilføjer:



"Alt er aftalt eller intet er aftalt."



Planen er dog langt fra den britiske regerings foretrukne udfald, men medlemmer af regeringen mener angiveligt, at det kan blive nødvendigt, skriver Bloomberg.



Ifølge mediet vil regningen for Storbritanniens udtræden af EU løbe op i ca. 40 mia. britiske pund svarende til ca. 336 mia. kr.