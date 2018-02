Regeringen: Kommission skal tjekke udbytteskat

Undersøgelseskommissionen om Skat skal også undersøge refusion af udbytteskat.



Det oplyser Justitsministeriet, som har sendt Folketingets Udvalg for Forretningsordenen og Skatteudvalget et udkast til et tillægskommissorium om undersøgelseskommissionen.



"Regeringen finder, i lighed med en række af Folketingets partier, at udbytteskatteområdet bør undersøges yderligere," hedder det.



Udvalget for Forretningsordenen skal senest 2. marts kommentere udkastet til tillægskommissorium om udbytteskat.



Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har inviteret Folketingets partier til at drøfte udkastet. 19. december sidste år fremlagde Skatteministeriet en advokatundersøgelse om udbyttesagen.



Sagen har formentlig kostet statskassen over 12 mia. kr., fordi udlændinge uretmæssigt har fået refunderet fiktive beløb i ubetalt aktieskat.



Undersøgelsen skal granske fra 2010 til sommeren 2015, da Skatteministeriet fik oplysninger udefra, så udbetaling og udbytteskat 6. august 2015 blev sat i bero.



