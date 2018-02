Trump støtter bedre baggrundstjek af våbenkøbere

USA's præsident, Donald Trump, erklærer sin støtte til en indsats for at forbedre systemet, der skal lave baggrundstjek på potentielle købere af skydevåben.



Det siger hans talskvinde Sarah Sanders ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Den republikanske senator John Cornyn og hans kollega fra demokraterne Chris Murphy arbejder på at fremlægge et lovforslag, der vil forbedre vilkårene for baggrundstjek af personer, der ønsker at købe våben.



"Selv om der stadig diskuteres, og ændringer til forslaget stadig overvejes, støtter præsidenten indsatsen for at forbedre systemet, der står for baggrundstjek," siger Sarah Sanders ifølge Reuters.



Onsdag i sidste uge blev 17 dræbt under et skyderi på en skole i Parkland, Florida. Den 19-årige gerningsmand angreb skolen med en halvautomatisk riffel.



Siden da har overlevende elever på skolen meget tydeligt talt for, at USA's våbenlove skal strammes.



Blandt andet har eleverne arrangeret en march i USA's hovedstad, Washington D.C., for strammere lovgivning. Marchen skal afholdes i marts.



Flere af eleverne har kritiseret præsidentens reaktion på skyderiet på de sociale medier.



En forbedring af systemet for baggrundstjek vil ikke ændre på reglerne. Målet er derimod at gøre de føderale myndigheder i stand til at håndhæve de nuværende regler bedre.



/ritzau/