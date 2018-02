Netanyahu truer Iran og fremviser iransk vraggods i München

Iran er omdrejningspunkt for Israels premierminister Benjamin Netanyahus tale søndag på en international sikkerhedskonference i den sydtyske by München.



"Israel vil ikke tillade det iranske regime at hænge en løkke af terror om vores hals," siger Netanyahu ifølge avisen Haaretz.



Regeringschefen havde en bunke skrot med på talerstolen. Det skulle ifølge Netanyahu være en vragdel fra en iransk drone, som Israel skød ned for nylig.



Premierministeren slog fast, at Israel er klar til at angribe Iran og ikke blot landets allierede.



"Jeg har en besked til tyrannerne i Teheran: I skal ikke udfordre vores beslutsomhed," siger Netanyahu ifølge nyhedsbureauet AFP.



Netanyahu optræder på konferencen i Tyskland, mindre end en uge efter at israelsk politi har anbefalet, at han sigtes for korruption.



Anklagemyndigheden har sagt, at Netanyahu bør sigtes for korruption i to sager, som politiet har undersøgt i et års tid.



Premierministeren har afvist anklagerne.



/ritzau/