Den tyske udenrigsminister støtter et russisk forslag om at indsætte fredsbevarende FN-styrker i det østlige Ukraine.



- Vi skal have våbenhvile i Ukraine, siger Sigmar Gabriel fra en international sikkerhedskonference i München.



Den socialdemokratiske minister, som håber at blive på posten i den kommende tyske regering, lægger op til, at en implementering af forslaget kan medføre, at EU letter på sanktioner mod Rusland.



- Hvis dette føres igennem, så løfter vi sanktionerne gradvist, siger Gabriel.



EU har indført sanktioner mod Rusland som følge af russernes aggressive fremmarch og vigtige rolle i konflikten i det østlige Ukraine.



Forslaget om at bringe "blå hjelme", som er en henvisning til FN-styrkerne, til det østlige Ukraine kom på banen i efteråret 2017. Præsident Vladimir Putin sagde dengang, at han finder idéen god.



Konflikten i Ukraine overvåges af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), men soldaterne og betjentene har ikke mandat til håndhæve loven eller eventuelle fredsaftaler.



Observatørerne fra OSCE chikaneres og forhindres ofte i at udføre det arbejde, som de sendt til landet for at bidrage med. FN-styrker vil, lyder forslaget fra Rusland, kunne sikre en bedre kontrol med konflikten.



/ritzau/Tass