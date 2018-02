Trump på Twitter: Ingen hemmelig aftale med russere

Den amerikanske præsident Donald Trump reagerer prompte på nyheden om, at en storjury i USA har tiltalt 13 russiske statsborgere og tre russiske selskaber for at blande sig i den amerikanske valgkamp.Det gør han i et tweet fredag aften dansk tid."Rusland begyndte sin anti-amerikanske kampagne i 2014, længe før jeg annoncerede, at jeg ville være præsidentkandidat. Resultatet af valget er ikke blevet påvirket," skriver han og fortsætter:"Trump-kampagen har ikke gjort noget forkert - ingen hemmelig aftale."Det russiske udenrigsministerium var for kort tid siden også ude at kommentere tiltalen af de russiske statsborgere. Her kaldte talskvinden Maria Zakharova anklagerne for "absurde".