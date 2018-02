Sydafrikas parlament valgte torsdag Cyril Ramaphosa som landets nye præsident.



Sydafrikas ledende højesteretsdommer oplæste en afskedsbegæring fra den hidtidige præsident Jacob Zuma inden afstemningen.



Den 65-årige Cyril Ramaphosa blev taget i ed og indsat i embedet umiddelbart efter valget i parlamentet i Cape Town.



Zuma meddelte onsdag aften, at han gik af. Det sker efter massivt pres som følge af korruptionsanklager og udbredt mistillid til hans styre.



En mistillidsafstemning vendt mod Zuma var planlagt i parlamentet torsdag, men den blev aflyst, efter at præsidenten selv erklærede, at han gik af.



/ritzau/Reuters