Sydafrika vælger torsdag Ramaphosa som ny præsident

Sydafrikas parlament vil senere torsdag vælge Cyril Ramaphosa som landets nye præsident, siger Jackson Mthembu fra ledelsen i det regerende parti, ANC.- Valget vil finde sted klokken 14 (klokken 13 dansk tid), siger Mthembu, som tilføjer, at den nyvalgte præsident vil blive taget i ed og indsat i embedet umiddelbart efter valget.Et brev, hvor den afgående præsident, Jacob Zuma, meddeler, at han træder tilbage, er på vej til parlamentet, siger Mthembu. Zuma meddelte onsdag aften, at han går af. Det sker efter massivt pres som følge af korruptionsanklager og udbredt mistillid til hans styre.- Jeg har tjent befolkningen i Sydafrika efter bedste evne, sagde den 75-årige leder, som første havde forsøgt at blive på sin post. En mistillidsafstemning vendt mod Zuma var planlagt i parlamentet torsdag, men den er aflyst, efter at præsident selv erklærede, at han går af.Det var ANC, som Jacob Zuma indtil december var leder af, der har krævet hans afgang. Det skete i forlængelse af mere og mere fokus på anklager om korruption og personlig berigelse, der har præget hele Zumas regeringstid.Zumas beslutning om at trække sig bringer sikkerhed til landet, mener ANC's vicegeneralsekretær, Jessie Duarte.- Beslutningen bringer sikkerhed til det sydafrikanske folk, i en tid hvor økonomiske og sociale udfordringer i landet kræver en hastende og resolut reaktion, siger hun.Cyril Ramaphosa er en velhavende forretningsmand, som i december blev valgt som ANC-leder. Den 65-årige Ramaphosa var en vigtig skikkelse i kampen mod apartheid og havde store politiske ambitioner.I 1980'erne grundlagde han minearbejderfagforeningen National Union of Mineworkers, som blev en af de vigtigste organisationer for anti-apartheidsbevægelsen.Da det ikke lykkedes ham at vinde præsidentvalget efter Nelson Mandela i 1997 valgte Ramaphosa at forlade politik og gå ind i erhvervslivet. Han blev derefter en af Sydafrikas rigeste og mest indflydelsesrige personer.Mandela beskrev i sin tid Ramaphosa som en af den "nye generations største ledertalenter", og i 2012 gik den tidligere fagforeningsmand tilbage til det politiske liv./ritzau/Reuters