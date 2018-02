Pornostjerne klar til at tale ud om forhold til Trump

Den tidligere pornostjerne Stephanie Clifford, som siger, at hun har haft en affære med Donald Trump, inden han blev USA's præsident, er parat til at give sin version af hele historien.Det siger hendes agent, efter at Trumps advokat Michael Cohen har indrømmet, at han betalte Clifford, der også er kendt som Stormy Daniels, 130.000 dollar (omkring 775.000 kroner) ud af egen lomme."Stormy vil fortælle hele historien," siger Cliffords agent, Gina Rodriguez. Rodriguez mener, at Clifford er frit stillet og en indgået aftale er brudt, efter at Cohen har indrømmet, at han betalte hende penge. Hverken Trumps kampagnestab eller Trump selv havde noget med pengene at gøre."Aftalen med Cohen er brudt, og hun føler sig fri til at tale ud om affæren, som hun havde lovet at tie om," siger hun.Cohen mener, at betalingen til Clifford var helt lovlig, og han afviser at gå i detaljer om, hvordan den blev udført.Amerikanske medier har tidligere rapporteret, at pengesummen blev udbetalt én måned før præsidentvalget i 2016. Formålet var, at forholdet mellem Trump og Clifford ikke skulle blive kendt i offentligheden.Affæren med Clifford fandt angiveligt sted i 2006 - forholdsvis kort tid efter at han havde giftet sig med sin nuværende kone Melania. Det var Wall Street Journal som først meldte om betalingen tidligere i år.Trump har gennem sine advokater afvist, at han havde et forhold til den 38-årige Clifford. Det samme har Clifford selv, men først efter at hun fik pengene.Magasinet In Touch bragte i januar et interview med Clifford fra 2011, hvor hun i detaljer fortæller om et påstået seksuelt forhold til Trump.Vicepræsident Mike Pence har kaldt oplysningerne om den påståede affære for "en af en række grundløse anklager mod præsidenten"./ritzau/AP