Efter en lang og tvetydig tv-transmitteret tale har Jacob Zuma onsdag aften meddelt, at han trækker sig som Sydafrikas præsident.



"Jeg er nået frem til beslutningen om at trække mig som republikkens præsident med øjeblikkelig effekt," siger Zuma.



Den 75-årige leder trak spændingen til klokken 23 sydafrikansk tid.



Og de for sydafrikanerne så vigtige ord faldt i slutningen af en lang tale, hvor præsidenten havde lagt op til det stik modsatte - nemlig at han ville blive på posten indtil en mistillidsafstemning torsdag.



"Jeg frygter hverken mistillidsafstemning eller rigsretssag," havde Zuma forinden sagt.



Han lagde i tydelig termer op til, at han var klar til at følge folkets og sit parti ANC's krav om afgang, men at det skulle ske i henhold til forfatningen, nemlig med en afstemning.



ANC's krav om Zumas afgang kommer i forlængelse af anklager om korruption og personlig berigelse, som har præget hele Zumas regeringstid.



Partiet har sagt, at det vil støtte et mistillidsvotum mod Zuma i landets parlament torsdag.



Fredag ventes den sandsynlige efterfølger, vicepræsident Cyril Ramaphosa, at blive indsat som præsident, lød det fra frihedshelten Nelson Mandelas gamle parti.



