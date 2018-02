Taliban opfordrer i et brev til "det amerikanske folk" og "fredselskende kongresmedlemmer" USA's regering til direkte fredsforhandlinger.



Den islamistiske gruppe beder amerikanerne om at presse USA's regering til at trække landets militære styrker ud af Afghanistan.



Hovedargumentet er, at krigen koster USA "billioner af dollar".



USA har tidligere afvist fredsforhandlinger. Sådanne forhandlinger bør være mellem Afghanistan og Taliban. Det er ikke en sag mellem USA og Taliban, har regeringen i Washington slået fast.



I brevet lover Taliban, at gruppen vil fremme et mere lige afghansk samfund med uddannelse og samme rettigheder for alle. Det gælder også kvinder, som har været undertrykt af Talibans konservative tolkning af islam.



Der lægges dog ikke op til en magtdeling. Taliban kræver retten til at danne en regering.



"Vort ønske er at løse problemerne i Afghanistan via fredelig dialog. USA må stoppe besættelsen og acceptere alle vore legitime rettigheder," skriver Taliban i brevet.



Trods en uformel og jævnlig kontakt mellem Taliban og den afghanske regering er der ingen tegn på, at parterne er klar til et fredsmøde.



USA gik ind i Afghanistan i 2001 efter al-Qaedas angreb på World Trade Center i New York og Pentagon i Washington 11. september samme år.



