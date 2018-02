USA vil blive ved med at presse hårdt på for at få de andre Nato-lande til at nå målet om at bruge mindst to procent af deres bruttonationalprodukt på forsvar.



Det forventer forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), efter at Natos forsvarsministre onsdag har taget bestik af, hvordan det går med at levere på løfterne.



Han vil ikke i dag spekulere i, hvordan de danske forsvarsudgifter vil udvikle sig langt ud i fremtiden.



"Jeg vil bare konstatere, at jeg tror, at der vil være et konstant pres for det her," siger Claus Hjort Frederiksen og fortsætter:



"Det vil jo være logisk. Sådan ville jeg også selv handle. Hvis jeg havde et mål, ville jeg prøve at lave et pres for at nå det, selv om man ikke nåede det i første omgang."



Claus Hjort Frederiksen siger, at ingen lande benægter, at de fælles forsvarsudgifter skal op, og at Europa må bære en større del af byrden i det fælles Nato-forsvar.



"Men nu må vi jo tage det i etaper," siger han.



Danmark vil have mere ros



På mødet bliver det anerkendt, at udgifterne til forsvaret går i vejret over hele alliancen.



Men den amerikanske forsvarsminister, Jim Mattis, holder fast i målet om at nå op på mindst to procent senest i 2024. Emnet kommer også til at ligge højt på dagsordenen på det kommende Nato-topmøde i juli.



På alliancens topmøde i maj sidste år skældte USA's præsident, Donald Trump, ud på alle de lande, der ligger under målet. Han sagde, at 23 Nato-lande skylder enorme summer fra de mange år, de har betalt for lidt til deres forsvar.



Det danske forsvarsbudget udgjorde sidste år 1,17 procent af bruttonationalproduktet. Med det forsvarsforlig, der blev indgået i januar, ventes Danmark at komme op på 1,3 procent i 2023.



"Jeg har fremhævet, at man også skal se på, hvad der kommer ud af de penge, der bliver brugt på forsvar," siger Claus Hjort Frederiksen.



Danmark lever op til et andet Nato-mål om at bruge 20 procent af budgettet på materiel. Og Danmark leverer også på et tredje mål om at stille op, når Nato kalder.



Det findes der ikke i dag nogen metode til at måle, men det vil Nato forsøge at udvikle frem mod topmødet. Og det er Claus Hjort Frederiksen tilfreds med.



"Det er klart. For det er helt klart en af vores pointer, at vi leverer ret meget på de fælles aktioner her i Nato," siger forsvarsministeren.



"Vi har mig bekendt ikke sagt nej til nogle væsentlige engagementer, der er blevet efterspurgt," siger han.



