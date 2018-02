Relateret indhold Tilføj søgeagent Vladimir Putin Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Personer Vladimir Putin

Frankrig vil angribe i Syrien, hvis det bevises, at kemiske våben er anvendt mod civile, siger præsident Emmanuel Macron.



"Hvad angår kemiske våben, har jeg fastsat en grænse, og den står jeg ved," siger Emmanuel Macron og fortsætter:



"I øjeblikket har vores efterretningstjenester og vore væbnede styrker ikke fastslået, at kemiske våben - som fastsat i traktaterne - er blevet brugt imod civilbefolkningen," siger Emmanuel Macron.



I et telefoninterview med Ruslands præsident, Vladimir Putin, sidste fredag, udtrykte den franske præsident bekymring over tegn på, at der er brugt klorbomber mod civile i Syrien.



/ritzau/Reuters