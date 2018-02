Den tyske socialdemokratiske leder Martin Schulz trækker sig som formand for SPD med øjeblikkelig virkning.



Det meddeler han tirsdag aften i det socialdemokratiske hovedkvarter Willy Brandt Haus, skriver det tyske medie Focus.



Det er tid til fornyelse, slår Martin Schulz fast.



62-årige Schulz var formand for Europa-Parlamentet fra 2012 til 2017, og hans hjemvenden til tysk politi har været en lang nedtur.



Den EU-begejstrede socialdemokrat kom hjem for at løfte SPD ved valget til Forbundsdagen i efteråret.



Men resultatet for socialdemokraterne blev katastrofalt, og Schulz, som var blevet præsenteret som den store redning, var pludselig knap så populær.



I forbindelse med forhandlinger om en ny stor koalition mellem SPD, CDU og CSU var parterne enige om, at Schulz skulle være udenrigsminister.



Men også den post har han opgivet at tiltræde under den tumultagtige krise i SPD i forbindelse med regeringsforhandlingerne.



Fik kritik fra flere sider



Schulz siger, at partiledelsen enstemmigt har besluttet at nominere SPD's næstformand, Andrea Nahles, som ny formand.



Beslutningen om den 47-årige Nahles' fremtid skal træffes på en partikongres.



Den kongres finder sted 22. april i Wiesbaden.



Onsdag i sidste uge blev forbundskansler Angela Merkels konservative parti, CDU, søsterpartiet CSU og SPD enige om at danne en koalitionsregering.



Oprindeligt havde Schulz meddelt, at han ikke ønskede et job i Merkels regering.



Men onsdag lød det fra Schulz selv, at han ville påtage sig posten som udenrigsminister.



Det blev kritiseret fra flere sider. Blandt andre af den nuværende udenrigsminister, partifællen Sigmar Gabriel, der udtalte, at der var tale om "mangel på respekt".



/ritzau/