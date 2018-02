Trumps milliardstore infrastrukturplan risikerer at ryge i vasken

Allerede få timer efter, at den amerikanske præsident, Donald Trump, offentliggjorde sin imødesete infrastrukturplan, bliver der stillet spørgsmålstegn ved, om den kan realiseres.



Flere iagttagere bider særligt mærke i, at præsidenten med sin plan foreslår et økonomisk budget på 4400 mia. dollar for 2019, hvilket vil øge det føderale underskud til næsten 1000 mia. dollar og resultere i en akkumuleret manko på over 7000 mia. dollar inden for det næste årti.



"Trumps budget har næsten ingen chance for at blive vedtaget, sådan som det ser ud nu, og det virker mest af alt til at være en politisk bemærkning fra præsidenten," skriver Robert Schroder, der er finanspolitisk reporter hos Marketwatch.



Mandag præsenterede Donald Trump sin plan, der går under navnet "Legislative Outline for Rebuilding Infrastructure in America".



Hovedpunktet i planen er, at der skal bruges 200 mia. dollar fra den føderale pengekasse til at anspore investeringer i infrastrukturen på mindst 1500 mia. dollar med både offentlige og private partnere.



"Vi vil bygge skinnende nye veje, broer, motorveje, jernbaner og vandveje over hele landet. Og vi vil gøre det med amerikansk hjerte, amerikanske hænder og amerikansk grus," udtaler Donald Trump i forbindelse med offentliggørelsen.



Trods de gode hensigter møder planen også skepsis herhjemme, hvor Philip Jagd, chefstrateg i Nordea, lægger vægt på, at økonomien i præsidentens plan først og fremmest ser usikker ud.



Derudover påpeger chefstrategen, at det rent politisk kan blive mere end svært for Donald Trump at få lov til at føre sin plan ud i livet.



"Vedtagelse af ambitionerne i Senatet kan blive mere end vanskelig, fordi det kræver 60 mandaters flertal, hvilket administrationen ikke på noget tidspunkt indtil nu har kunnet mønstre," siger Philip Jagd.



Han skynder sig imidlertid at tilføje, at et nederlag for planen kan vise sig at blive en sejr for Republikanerne rent politisk.



For hvis Demokraterne blokerer infrastrukturplanerne i Senatet, kan det bruges imod dem i midtvejsvalgkampen og dermed være en hjælp til de generelt set lidt pressede republikanske kandidater i valget til oktober.



"Sådan er der så meget med politik," lyder det fra Nordeas chefstrateg.



/ritzau/FINANS