Trump afslører storstilet plan: 1,5 billioner skal skydes i veje, broer og lufthavne

Den amerikanske præsident Donald Trump fremlagde mandag sit længe ventede forslag til en ny infrastrukturplan, som skal sprøjte 1,5 billioner i offentlige infrastrukturprojekter.Det skriver Bloomberg.I et 53 sider langt dokument fremgår det, hvordan Trump-administrationen vil sætte veje, broer og lufthavne i stand. Det er kendt, at infrastrukturen i USA nogle steder er i så ringe forfatning, at den udgør en sikerhedsfare."Vi skal give det amerikanske folk veje, der er fikset, og broer, der er fikset," sagde Donald Trump til et arrangement i Det Hvide Hus ifølge Bloomberg.Idéen er at regeringen vil investere 200 mia. kr. Det initiativ skulle gerne få delstater og private aktører til at finde 1,3 billioner frem, så det samlede beløb, der skal bruges til infrastruktur, lander på 1,5 billioner.Samtidig vil Trump lette arbejdet med at få godkendt infrastrukturprojekter, så processen ikke skal tage mere end to år.