Forholdet mellem israelere og palæstinensere er langtfra, som Rusland ønsker det, fastslår den russiske præsident, Vladimir Putin, før et møde med den palæstinensiske leder, Mahmoud Abbas, mandag aften i Moskva.



Før besøget talte Putin med USA's præsident, Donald Trump.



"Jeg har netop talt i telefon med den amerikanske præsident, Donald Trump. Naturligvis talte vi om de palæstinensisk-israelske bosættelser," siger Putin.



Situationen i regionen "er langtfra, som vi ønsker at se den", siger Ruslands præsident.



I en appel til Putin siger Abbas, at fredsprocessen mellem israelere og palæstinensere ikke kan drives frem af USA alene. Der må andre mæglere på banen.



Flere gange har USA forgæves forsøgt at mægle mellem parterne.



Donald Trumps beslutning sidste år om at flytte den amerikanske ambassade til Jerusalem, hvilket mange lande har kritiseret, har frustreret palæstinenserne.



I Israel har Tel Aviv traditionelt været ambassadeby, og Jerusalem er ifølge en international fredsplan både israelsk og palæstinensisk.



/ritzau/Tass