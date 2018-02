Kim Jong-un inviterer Sydkoreas præsident til Nordkorea

Den nordkoreanske leder Kim Jong-un har inviteret den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, til Nordkorea.



Det oplyses efter et møde i den sydkoreanske præsidentbolig, Det Blå Hus, hvor Moon Jae-in mødtes med en række nordkoreanske diplomater - deriblandt den nordkoreanske leders yngre søster Kim Yo-jong.



Den nordkoreanske leder er villig til at møde den sydkoreanske leder "på den tidligst mulige dag", siger en talsmand for den sydkoreanske præsident i Det Blå Hus.



Moon har foreslået, at de to ledere forsøger at skabe betingelser, så han kan acceptere invitationen og "få mødet til at ske".



Mødes de to ledere, vil det være første gang siden 2007, at ledere fra Nord- og Sydkorea mødes.



/ritzau/AFP