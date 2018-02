Amerikansk budget vedtaget af Repræsentanternes Hus

Repræsentanternes Hus har stemt for det amerikanske statsbudget. Dermed slutter en kort nedlukning af det amerikanske statsapparat, skriver amerikanske medier.



Det amerikanske statsapparat blev formelt ramt af nedlukning fredag, da klokken passerede midnat amerikansk tid - klokken seks dansk tid - og en deadline for en budgetaftale blev overskredet.



En time efter stemte Senatet statsbudgettet igennem, men afstemningen manglede fortsat i Repræsentanternes Hus.



Med afstemningen i Repræsentanternes Hus er det nu blot op til den amerikanske præsident, Donald Trump, at godkende statsbudgettet.



Aftalen gælder to år. Den vil tilføre 300 milliarder dollar - 1,8 billioner kroner - til det føderale underskud.



/ritzau/