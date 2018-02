Marienborg modtager nye møbler for millioner

Statsministerens embedsbolig, Marienborg, skal have nye møbler og indretning for 3,65 millioner kroner i hovedbygningen, der forinden er blevet sat i stand.



Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.



Det er A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der har bevilget pengene til bygningen nord for København.



Indretningen af hovedbygningen, hvor repræsentationslokalerne er, står i det store hele som ved overtagelsen i 1962.



Med fondens donation bliver Marienborg i højere grad et udstillingsvindue for dansk design, kunst og kultur i forbindelse med møder og repræsentative arrangementer.



Siden 1962 har Marienborg været stillet til rådighed for den til enhver tid siddende statsminister. Siden har embedsboligen dannet ramme om besøg fra udenlandske statsoverhoveder, regeringschefer, receptioner og andet.



Marienborg renoveres af Statsministeriet, mens vedligehold og løbende drift af ejendommen forestås af Slots- og Kulturstyrelsen.



Det glæder enhedschef Anette Straagaard, Slots- og Kulturstyrelsen.



- Marienborg er en ganske særlig bygning med stor repræsentativ værdi i Danmark, hvor vi har varetaget en nænsom, men hårdt tiltrængt istandsættelse af bygningens gulve og vægge, siger hun i meddelelsen.



