Merkel: Aftale danner grundlag for stabil regering

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, er overbevist om, at en netop indgået koalitionsaftale kan danne grundlag for "en god og stabil regering, som landet har behov for - og som mange i verden forventer af os".



Det siger hun på et pressemøde med sine koalitionspartnere.



Aftalen er efter lange forhandlinger indgået af Merkels kristenkonservative parti, CDU, det bayerske søsterparti, CSU, og socialdemokratiske SPD.



Og der er klare aftryk i aftalen fra både CDU/CSU og SPD.



Horst Seehofer, CSU-lederen der står til at blive ny indenrigsminister, lægger vægt på, at koalitionsaftalen vil være med til at sætte en stopper for splittelsen i Tyskland, hvor særligt flygtningespørgsmålet har fyldt meget.



"Vi har fundet det rette svar på valgresultaterne, som var så vanskelige for os alle 24. september, ved at vise, at vi forstod beskeden, og at der vil ske en forandring af status quo."



CSU har krævet en øvre grænse for indvandringen til Tyskland. Og det er med i den 177 sider lange aftale.



Her fremgår det ifølge nyhedsbureauet AFP, at Tyskland kan tage imod omkring 200.000 migranter årligt.



Det var en stor udfordring for Angela Merkel og de konservative partier at nå til enighed med socialdemokraterne om en flygtninge- og indvandringspolitik, fortæller forbundskansleren.



"Det var ét af de sværeste kapitler," siger hun.



"Det var ikke let at fokusere på det menneskelige på den ene side og på at styre indvandringen på den anden. Men også her klarede vi at finde på en god pakke med tiltag."



De tyske socialdemokrater lægger onsdag stor vægt på europapolitikken.



SPD-leder Martin Schulz, der skal være udenrigsminister, kalder den del af aftalen et vendepunkt.



"Det, vi har skrevet i denne koalitionsaftale om EU og dens fremtid, er en grundlæggende forandring af Europas retning," siger han.



Særligt SPD har sat sig på en række tunge ministerier.



Partiet får - ud over udenrigsministeriet - blandt andet det magtfulde finansministerium og justitsministeriet.



Merkel erkender, det var svært at blive enige om en fordeling af ministerier.



Særligt at afstå finansministerposten, som CDU'eren Wolfgang Schäuble har haft de seneste ni år, vil ikke glæde mange konservative, tilføjer forbundskansleren.



Koalitionsaftalen skal først godkendes af SPD's medlemmer, før Tyskland officielt kan få en regering.



SPD - som er dybt splittet omkring spørgsmålet om regeringsdeltagelse - har 463.723 medlemmer. Og det kan tage flere uger, før det står klart, om et flertal bakker op bag den nye aftale.



Resultatet ventes ifølge nyhedsbureauet dpa at blive afsløret 3. marts.



Martin Schulz siger, at han "tror, vi kan overbevise dem om, at vi fik en god aftale", rapporterer Reuters.



Tyskland har været uden regering siden valget til Forbundsdagen i slutningen af september sidste år.



De tre koalitionspartier fik alle dårlige valgresultater. Det fik Schulz til i første omgang at meddele, at det var slut med at danne regering med Merkels konservative union.



Men da det stod klart, at det var den eneste reelle mulighed, kom SPD-lederen ud på efteråret på andre tanker.



/ritzau/Reuters