Merkel: Aftale danner grundlag for stabil regering

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, er overbevist om, at en netop indgået koalitionsaftale kan danne grundlag for en god og stabil regering.



Det siger hun ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Aftalen er efter lange forhandlinger indgået af Merkels kristenkonservative parti, CDU, det bayerske søsterparti, CSU, og socialdemokratiske SPD.



Den skal dog først godkendes af SPD's medlemmer.



SPD har 463.723 medlemmer. Og det kan tage flere uger, før det står klart, om et flertal bakker op bag den nye aftale.



Resultatet ventes ifølge nyhedsbureauet dpa at blive afsløret 3. marts.



Tyskland har været uden regering siden valget til Forbundsdagen i slutningen af september sidste år.



/ritzau/