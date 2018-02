Flertallet i blå blok for et reelt forbud mod burka og niqab smuldrer.



Regeringspartiet Liberal Alliance fritstiller sine medlemmer, når der skal stemmes om forslaget om tildækningsforbud, som populært kaldes burkaforbud.



Det skriver DR.



- Der er forskellige hensyn og principper på spil, som mange har stærke holdninger til. På den baggrund har vi besluttet at fritstille vores folketingsgruppe, siger Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, til DR.



Dermed støtter Liberal Alliance som samlet parti ikke længere tildækningsforbuddet, når lovforslaget skal til afstemning i Folketingssalen.



- De LA-ministre, der skal stemme den dag, de stemmer sammen med regeringen – altså for forslaget. Vi andre, den resterende del af Liberal Alliances folketingsgruppe, stemmer efter, hvad vi selv hver især synes, siger Christina Egelund.



Christina Egelund skriver på Twitter, at hun selv agter at stemme imod.



Det samme gør folketingsmedlem Laura Lindahl (LA).



- Jeg stemmer imod burkaforbud - Liberal Alliances folketingsgruppe er nemlig fritstillet. Det er ikke sikkert, det forhindrer forbuddet, men det føles rigtigt at stemme imod, skriver integrationsordføreren.



Ritzau har forgæves forsøgt at træffe Christina Egelund.



Det står ikke umiddelbart klart, hvad Socialdemokratiet vil stemme, så dermed er det uklart, om der faktisk kan samles flertal for forslaget i det samlede Folketing.



Tidligere tirsdag oplyste Justitsministeriet, at overtrædelse ikke skal koste fængselsstraf, som der var lagt op til, men bøder op til 10.000 kroner ved gentagne overtrædelser.



Første gang en person overtræder forbuddet, kan vedkommende straffes med en bøde på op til 1000 kroner.



Sker det flere gange, kan bøden forhøjes til op til 10.000 kroner.



Spørgsmålet om, hvorvidt gentagne overtrædelser skal straffes med bøde eller fængsel, har været et stridspunkt i regeringen.



/ritzau/